تسجيل 2118 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 492594 حالة، منها 33740 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 4033 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 448393 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 52 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10461 حالة وفاة.