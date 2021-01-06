تسجيل 115 وفاة و4786 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4786 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و115 وفاة . وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 255.790 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3761 حالة وفاة .