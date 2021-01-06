تونس تسجل 2265 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 147061 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4934 حالة وفاة.