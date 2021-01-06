ألمانيا تسجل 21237 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1019 حالة وفاة. وأوضح معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد حالات المرض في ألمانيا أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد الإصابات إلى 1808647 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 36537 حالة.