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ألمانيا تسجل 21237 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - ألمانيا تسجل 21237 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
برلين ـ العرب اليوم

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1019 حالة وفاة. وأوضح معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد حالات المرض في ألمانيا أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد الإصابات إلى 1808647 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 36537 حالة.

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ألمانيا تسجل 21237 إصابة جديدة بكورونا ألمانيا تسجل 21237 إصابة جديدة بكورونا



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