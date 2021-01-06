تسجيل 77 وفاة و1848 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1848 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و77 وفاة . وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 652.735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.827 حالة وفاة .