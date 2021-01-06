العراق يسجل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 599965 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12865, فيما تم تسجيل 1889 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 549346 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 37754, منهم 140 يرقدون في العناية المركزة.