فلسطين تسجل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1585 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.