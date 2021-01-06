الولايات المتحدة تسجل 227,692 إصابة و 3,541 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,692 إصابة و 3,541 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,960,096 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 356,005 حالات.