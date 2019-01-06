تعرف على فوائد الكيوي لصحة الجسم والبشرة والشعر

الكيوى من الفواكه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكربوهديرات المهمة لصحة الجسم والبشرة ، فضلا عن ذلك فإنه يتمزي بمذاقه الطيب وشكله المختلف.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن هناك العديد من الفوائد للكيوى وهى:

فوائد الكيوى لصحة الجسم

1: يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الجسم من العدوى والفيروسات وأمراض الجهاز التنفسى والبرد والأنفلونزا.

2:يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من الألياف القابله للذوبان والتى تساعد على تقليل الشعور بالجوع وبالتالى تجنب الإصابة بالسمنة.

3:يحتوى على خصائص ومعادن تحد من الأصابة بالربو والالتهاب الرئوى.

4: ينصح الأطباء النساء الحوامل بالإكثار فى تناول الكيوى نظرا لاحتوائه على خصائص هامة لصحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

5: يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم .

6: يحافظ على صحة العضلات والعظام وحمايتها من هشاشة العظام وأمراض الشيخوخة

7: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض .

فوائد الكيوى للبشرة والشعر

:يحتوى على عناصر وفيتامينات تعمل على تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نضارة وجمال البشرة .

2: يعطى للبشرة نعومة وحيوية ويحارب الجفاف والتشققات.

3: يحمى البشرة من الحكة والاحمرار والالتهابات.

4: يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتمدد.

5: يحارب حب الشباب والبقع الداكنة .

6: يحمى البشرة من أشعة الشمس الحارقة.

7: يحارب القشرة وتساقط الشعر.

8: يعمل على تعزيز نمو الشعر وطوله.