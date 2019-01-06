تعرف على فوائد الكيوي لصحة الجسم والبشرة والشعر

القاهرة - العرب اليوم
الكيوى من الفواكه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكربوهديرات المهمة لصحة الجسم والبشرة ، فضلا عن ذلك فإنه يتمزي بمذاقه الطيب وشكله المختلف.
وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن هناك العديد من الفوائد للكيوى وهى:
فوائد الكيوى لصحة الجسم
1: يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الجسم من العدوى والفيروسات وأمراض الجهاز التنفسى والبرد والأنفلونزا.
2:يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من الألياف القابله للذوبان والتى تساعد على تقليل الشعور بالجوع وبالتالى تجنب الإصابة بالسمنة.
3:يحتوى على خصائص ومعادن تحد من الأصابة بالربو والالتهاب الرئوى.
4: ينصح الأطباء النساء الحوامل بالإكثار فى تناول الكيوى نظرا لاحتوائه على خصائص هامة لصحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.
5: يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم .
6: يحافظ على صحة العضلات والعظام وحمايتها من هشاشة العظام وأمراض الشيخوخة
7: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض .
فوائد الكيوى للبشرة والشعر
:يحتوى على عناصر وفيتامينات تعمل على تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نضارة وجمال البشرة .
2: يعطى للبشرة نعومة وحيوية ويحارب الجفاف والتشققات.
3: يحمى البشرة من الحكة والاحمرار والالتهابات.
4: يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتمدد.
5: يحارب حب الشباب والبقع الداكنة .
6: يحمى البشرة من أشعة الشمس الحارقة.
7: يحارب القشرة وتساقط الشعر.
8: يعمل على تعزيز نمو الشعر وطوله.
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