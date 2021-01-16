إيطاليا تسجل 16130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 16130 إصابةً و 475 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 2,369,000 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 81800 حالةً،