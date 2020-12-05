661 إصابة جديدة بكورونا في السودان وارتفاع الوفيات لـ1290

أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة و270 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين وأوضح التقرير اليومي لوزارة الصحة أن عدد الإصابات التراكمية بفيروس كوفيد- 19 ارتفع إلى 19196 حالة إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 1290 وحالات التعافي إلى 10942 حالة. وفرضت اللجنة العليا للطوارئ إجراءات واحترازات صحية شملت تعليق الدراسة في المراحل النهائية بالمدارس، بجانب إغلاق عدد من الجامعات السودانية نتيجة انتشار الفيروس وسط الطلاب والأساتذة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة تسجيل 667 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا منها 232 حالة موجبة و30 وفاة و127 حالة شفاء و55 حالة موجبة في الحجر المنزلي و20 بمراكز العزل وناشدت الوزارة، بحسب وكالة السودان للأنباء، في تقريرها الوبائي اليومي، مواطني الولاية ضرورة اتباع التوجيهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا وطالبت المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عند الشعور بأي أعراض عن طريق الأرقام التي تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة بالمحليات.