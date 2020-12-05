تونس تسجل نحو 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس ارتفع إلى 102991 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 3526 حالة.