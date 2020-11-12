فلسطين تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين، 5 وفيات، و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و657 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.