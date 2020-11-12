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«الصحة العالمية» تحدد شرطا لانتهاء جائحة كورونا

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العرب اليوم - «الصحة العالمية» تحدد شرطا لانتهاء جائحة كورونا

منظمة الصحة العالمية
لندن - العرب اليوم

أعلنت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس وشددت سواميناثان، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المكتشفة في العالم.

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«الصحة العالمية» تحدد شرطا لانتهاء جائحة كورونا «الصحة العالمية» تحدد شرطا لانتهاء جائحة كورونا



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