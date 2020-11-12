العراق يسجل 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 511806 إصابات وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 50 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11532 , فيما تم تسجيل 2571 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 439228 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 61046, منهم 387 يرقدون في العناية المركزة.