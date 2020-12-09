أعلنت اليابان اليوم تسجيل 33 حالة وفاة و 2812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و ذكرت وزارة الصحة اليابانية ان الرقم القياسي المسجل اليوم بعدد الوفيات رفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 2491 حالة و أعرب هارو أوزاكي رئيس جمعية طوكيو الطبية عن القلق البالغ من احتمال أن تصبح المستشفيات في العاصمة اليابانية طوكيو غير قادرة على استيعاب وإنقاذ المرضى نظرًا للزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص المصابين .. محذرا من ان تزايد عدد الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين يصابون بالفيروس و ارتفاع فترات مكوثهم في المشافي يشكل عبئا كبيرا على أنظمة العلاج الطبي.