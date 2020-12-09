موريتانيا مستعدة من الناحية اللوجستية للحصول على لقاح ضد كوفيد-19

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى موريتانيا محمد عبد السلام كي أن موريتانيا تستعد للحصول على لقاح ضد كوفيد 19 لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وقال عبد السلام كي -وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم- : إن موريتانيا انطلاقًا من رؤية سلطاتها بدأت مبكرًا في التفكير للحصول على هذا اللقاح، حيث تم في هذا الإطار -منذ أربعة أشهر- عقد لقاءات مع السلطات الصحية، تناولت طرق الحصول عليه بحلول الموجة الثالثة.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية وجهت مؤخرًا رسالة إلى العالم لاطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها من أجل العمل على وضع حد لهذا الوباء وخاصة عن طريق اللقاح، موضحا أن هذه الرسالة عكست للهيئات الدولية المعنية بتوفير اللقاحات أن موريتانيا عازمة على المضي قدمًا في محاربة هذه الجائحة وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن توفير اللقاح يتطلب من بين أمور أخرى استعدادات لوجستية وهو ما أخذته موريتانيا في الحسبان، موضحا أن الاستجابة لمواجهة كوفيد 19 ترتكز أساسًا على الاتصال في مجال تسيير المخاطر والتزام المجموعات بالوقاية والمراقبة الدائمة ، ومتابعة الفحوص اليومية على مستوى المختبرات والتكفل بالحالات الطارئة، ومراقبة الحدود والاستجابة السريعة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات المتخذة.