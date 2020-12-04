موريتانيا تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 5 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 181 حالة.