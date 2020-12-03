تسجيل 2155 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 34 وفاة وأفادت وزراة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 154.483 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2238 حالة وفاة .