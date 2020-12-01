1622 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 149939 حالة وذكرت وزراة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 2162 وذلك بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.