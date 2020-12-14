هولندا تفرض الإغلاق لمدة خمسة أسابيع لمواجهة كورونا
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هولندا تفرض الإغلاق لمدة خمسة أسابيع لمواجهة كورونا

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العرب اليوم - هولندا تفرض الإغلاق لمدة خمسة أسابيع لمواجهة كورونا

فيروس كورونا
أمستردام - العرب اليوم

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم فرض إجراءات الإغلاق في البلاد لمدة خمسة أسابيع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأشار في كلمة متلفزة إلى أن الإجراءات التي ستبدأ من يوم غد الثلاثاء تتضمن غلق جميع المدارس والكليات والجامعات حتى الـ18 من يناير المقبل باستثناء الطلبة الذين يؤدون امتحاناتهم أو اختباراتهم العملية ومن المقرر أن يخضع كل من يصل إلى هولندا من خارج الاتحاد الأوروبي لتقديم وثيقة في المطار تظهر خلوه من الفيروس وشدد رئيس الوزراء الهولندي على ضرورة أن يكون العمل من المنزل هو القاعدة، كما سيتم حجز وسائل النقل العام مرة أخرى للرحلات الأساسية.

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هولندا تفرض الإغلاق لمدة خمسة أسابيع لمواجهة كورونا هولندا تفرض الإغلاق لمدة خمسة أسابيع لمواجهة كورونا



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