الولايات المتحدة تسجل 40,601 إصابة مؤكدة و 383 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 40,601 إصابة مؤكدة و 383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,532,965، فيما بلغ عدد الوفيات 554,064.