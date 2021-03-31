الولايات المتحدة تسجل 62,726 إصابة مؤكدة و 807 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 62,726 إصابة مؤكدة و 807 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,213,759 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 548,162.