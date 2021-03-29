الولايات المتحدة تسجل 47,464 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,464 إصابة مؤكدة و 560 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 30,085,827 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 546,704 .