الولايات المتحدة تُسجل 71,593 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 71,593 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29,976,179 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 545,273 حالة وفاة.