الولايات المتحدة تسجل 58,922 إصابة جديدة و 778 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 58,922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 778 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,769,325 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 541,289 وفاة.