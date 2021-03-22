الولايات المتحدة تسجل 39,466 إصابة مؤكدة و 479 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 39,466 إصابة مؤكدة و 479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,652,483 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 539,517 وفاة.