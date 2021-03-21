الولايات المتحدة تسجل 60,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,558 إصابة مؤكدة و 777 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 29,613,017 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 539,038 وفاة.