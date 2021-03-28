الولايات المتحدة تسجل 62,184 إصابة جديدة و 871 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 62,184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 871 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,038,363 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 546,144 وفاة.