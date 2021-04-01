الولايات المتحدة تسجل 64,149 إصابة مؤكدة و 917 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 64,149 إصابة مؤكدة و 917 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,277,908 ، فيما بلغ عدد الوفيات 549,098.