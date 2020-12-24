تونس تسجل 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 49 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 126752 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4324 حالةً.