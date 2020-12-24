المغرب تسجل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في في البلاد 425864 حالةً. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7130، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 388728.