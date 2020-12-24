إصابات كورونا في اليونان تتجاوز 134 ألف حالة

سجلت اليونان 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 134235 حالةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك 55 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4457 حالةً.