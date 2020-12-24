لبنان تسجل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 165933 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 117311، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1353 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.