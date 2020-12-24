لوكسمبورغ تسجل 262 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد 45471 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 461 حالةً.