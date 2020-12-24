الجزائر تسجل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97007 إصابات. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2705 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 376 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64777 حالةً.