هولندا تسجل 11555 إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجلت هولندا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 11555 إصابة, و89 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم, إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت بذلك 10828 حالة وفاة و 732685 إصابةً.