إيطاليا تسجل 13 ألفا و633 إصابة و472 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 13 ألفا و633 إصابة و472 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و441 ألفا