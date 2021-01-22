الكويت تسجيل حالة وفاة و533 اصابة ب(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و553 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى 952 حالة، وحالات المصابين الى 160 ألفا و367 حالة