الأردن يسجل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم/ الجمعة/ تسجيل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 ألفا و911 حالة. وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة اليوم