لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 272 ألفا و411 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات حتي تلك اللحظة