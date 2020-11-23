تونس تسجل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 41 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.