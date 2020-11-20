تونس تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضي وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابات بالفيروس بلغ 86 ألفًا و 265 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 684 وفاة.