مالي تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في مالي 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي، بلغ 4 آلاف و إصابة واحدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند141 حالة وفاة.