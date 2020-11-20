1223 إصابة جديدة بكورونا في تونس

سجلت تونس 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 84995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2611 حالة وفاة.