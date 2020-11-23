روسيا تسجل 25173 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 25173 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 361 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.114.502 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 36.540 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.611.445 حالة .