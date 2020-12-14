بريطانيا تسجل 232 حالة وفاة و20263 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 232 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64402 حالة وفاة وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,870,000 إصابةً.