بريطانيا تسجل 144 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 63925 وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18447 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,849,000 إصابةً.