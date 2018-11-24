أوراق النعناع الخضراء يساعد في القضاء على الصداع و الأورام

النعناع البلدي وهو نبات أخضر ذو رائحة عطرية خاصة، يساعد على الاسترخاء والهدوء، وتُقطف أوراق النعناع الخضراء ثم تجفف فى الظل ثم تسحق و تُنخل وتستعمل حين الحاجة، ويمكن تجفيفه على أعواده.

والنعناع به زيت طيار مع مادة المنتول ومواد أخرى مدرة للصفراء ومسكنه للتشنجات، وهو يؤكل طازجا لفتح الشهية ومع السلطة الخضراء، ويصنع منه شراب النعناع الساخن، وهو لذيذ الطعم ومفيد جدا وذلك بأن توضع عدة أوراق نعناع فى فنجان ماء مغلى ويُحلى بالسكر ويترك دقيقتين ويشرب ساخنا.

ويضاف مسحوق النعناع المجفف إلى بعض الأطعمة فيزيد فى طيب نكهتها ويخفف من تاثير الحموضة على الجسم ويساعد في إضفاء رائحة مميزة على الطعام.

فوائد النعناع الصحية

يحتوى النعناع على قيمة غذائية رائعة فهو يجدد الدم ويمنع الغثيان، وأوجاع المعدة والمغص والحموضة والفواق ويمتص الغازات ويخدر ويدر ويفيد فى النقرس، والحكة والبواسير، وماؤه إذا وضع معه السكر كان شراباً قاطعاً لأنواع الصداع، وضعف البصر وآلام الرأس، وينقى الصدر من البلغم ويسكن وجع الأسنان إذا مُضغت أوراقه الخضراء، وله مفعول مضاد للتشنج.

وقد أكد باحثون في الطب الصيني، أن أوراق النعناع تفيد في تدمير الخلايا السرطانية، مؤكدين إمكانية استخدام نوع من نبات النعناع لتصنيع مادة كيميائية تدمر الأوعية الدموية، التي تقوم بتغذية الأورام السرطانية مما يؤدي إلى موت خلايا تلك الأورام، وقد يمهد هذا البحث الطريق لظهور سبل علاجية أكثر نجاحا في مقاومة الأمراض السرطانية.

ومعروف من خلال الأبحاث الطبية أن جميع أنواع السرطان تحتاج لتغذية من الدم لتنمو، لذلك فإن القدرة على تدمير الأوعية الدموية يساعد على تدمير جميع أنواع الأورام السرطانية لدى البالغين والأطفال على السواء.

تناولي كوبا من النعناع الساخن، وانعمي بصحتك، واستمتعي بمناعة أقوى