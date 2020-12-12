بدء توزيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وصول أول دفعات اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لمراكز التطعيم بالبلاد يوم الاثنين وتبدأ عملية توزيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة يوم الاثنين، حيث سيحصل نحو 150 موقعا على لقاح فايزر، بحسب الجنرال جوستاف بيرنا المسؤول بالبرنامج الأمريكي لإنتاج اللقاحات وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن 450 موقع توزيع في الولايات المتحدة سيحصلون على اللقاحات بحلول يومي الثلاثاء والأربعاء وكشف بيرنا خلال مؤتمر صحفي عن بدء عملية نقل اللقاح من المصانع إلى نحو 636 موقعا في مختلف البلاد.